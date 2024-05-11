Лидер молдавской оппозиции выступил за восстановление связей с Россией

Ранее на заседании Совета ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии, исполнительному секретарю молдавского политблока «Победа-Виктория» Марине Таубер за заслуги в креплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания.
«Добрососедские отношения с Российской Федерацией — не просто дань нашей общей истории, это стратегический взгляд на будущее Молдовы, спасение нашей экономики. Свои добрые намерения Россия доказывает делами. Гагаузские пенсионеры уже получают доплаты на карты российского банка. Для молдавских аграриев страны СНГ — важнейший рынок сбыта. Мы считаем Россию другом и продолжим восстанавливать культурные, образовательные и экономические связи, разорванные временщиками из PAS (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.)», — написал политик в своем Telegram-канале.
Шор также поздравил Таубер с наградой и поблагодарил российскую сторону за высокую оценку стараний молдавской оппозиции по укреплению отношений с РФ и сохранению мира в Молдавии.
«Это большая честь и высокая оценка нашей работы», — подчеркнул политик.
В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд блока «Победа-Виктория». Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Шор.
Оппозиционную партию «Шор» запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию «Шор» депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии «Шор» участвовать в выборах на протяжении трех лет.