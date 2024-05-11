Мишель назвал требование Израиля об эвакуации жителей Рафаха неприемлемым

«Требование об эвакуации блокированных в Рафахе гражданских лиц в небезопасные районы неприемлемы. Мы призываем правительство Израиля соблюдать международное гуманитарное право и не предпринимать наземной операции в Рафахе», — написал он. Мишель также повторил призывы ЕС к открытию пунктов пропуска на границе для поступления в регион гуманитарной помощи, к продолжению переговоров для поиска путей к прекращению огня, и к созданию «независимого Палестинского государства, которое бы жило в мире и безопасности бок о бок с Израилем».