Мишель назвал требование Израиля об эвакуации жителей Рафаха неприемлемым

БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. ЕС считает требование Израиля об эвакуации жителей Рафаха «в небезопасные районы» неприемлемым, написал в X (ранее Twitter) глава Евросовета Шарль Мишель.
«Требование об эвакуации блокированных в Рафахе гражданских лиц в небезопасные районы неприемлемы. Мы призываем правительство Израиля соблюдать международное гуманитарное право и не предпринимать наземной операции в Рафахе», — написал он. Мишель также повторил призывы ЕС к открытию пунктов пропуска на границе для поступления в регион гуманитарной помощи, к продолжению переговоров для поиска путей к прекращению огня, и к созданию «независимого Палестинского государства, которое бы жило в мире и безопасности бок о бок с Израилем».
Ранее израильские военные порекомендовали жителям некоторых районов города Рафах на юге сектора Газа покинуть его в связи с расширением военной операции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные призвали горожан переместиться в расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси в Хан-Юнисе.
6 мая израильская армия сообщила, что начала подготовку к эвакуации населения восточных районов Рафаха. 7 мая ЦАХАЛ заявил о начале военной операции в Рафахе и взятии под контроль одноименного пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом.