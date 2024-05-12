«Разговаривать не надо — приседайте до упада»: Дегтярев прокомментировал назначение на пост министра спорта словами из песни Высоцкого

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы новый состав Правительства РФ. Он предложил назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность главы Минспорта РФ.
Олег Матыцин, занимавший эту должность до смены правительства РФ, не вошел в новый состав кабинета министров и будет назначен на другую работу.
Политический обозреватель KP.RU Александр Гамов написал сообщение Дегтяреву. Губернатор Хабаровского края прокомментировал в смс-интервью свое назначение на пост министра спорта России словами из песни Высоцкого.
— Михаил Владимирович, здравствуйте! Можно Вас на пару минут? Заранее Благодарен…
— Нет.
— Один вопрос: как Вы восприняли предложение возглавить министерство спорта?
Дегтярёв:
Владимир Высоцкий.
«Утренняя гимнастика».
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая.
(Если жив пока ещё) гимнастика!
Если вы в своей квартире —.
Лягте на пол — три-четыре! —.
Выполняйте правильно движения!
Прочь влияние извне —.
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения!
Очень вырос в целом мире.
Гриппа вирус — три-четыре! —.
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый — сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб —.
Применяйте, люди, обтирания!
Если вы уже устали —.
Сели-встали, сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой —.
Главный академик Иоффе.
Доказал: коньяк и кофе.
Вам заменит спорта профилактика.
Разговаривать не надо —.
Приседайте до упада.
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если очень вам неймётся —.
Обтирайтесь, чем придётся,
Водными займитесь процедурами!
Не страшны дурные вести —.
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих.
Первых нет и отстающих —.
Бег на месте общепримиряющий!
— Михаил Владимирович, спасибо Вам огромадное за такое интервью. Удачи!
— Высоцкий красноречив. Русский гений.