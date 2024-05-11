Шольц заявил, что ФРГ считает наступательную операцию Израиля в Рафахе безответственной

«Мы считаем наступательную операцию в Рафахе безответственным шагом», — заявил глава правительства ФРГ в Потсдаме, отвечая на вопросы редакционного объединения RND. «Мы предостерегаем от этого и не думаем, что существует какая-либо концепция, которая в конечном итоге не допустит невероятных человеческих потерь среди невинных мирных жителей», — отметил Шольц. Одновременно он подтвердил позицию Берлина, согласно которой Израиль имеет право на самооборону и борьбу с радикальным палестинским движением ХАМАС.