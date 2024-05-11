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Президент Чехии заявил, что Европа на конструктивность России будет отвечать тем же

ВЕНА, 11 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью газете Die Presse, что Европа должна на конструктивное поведение РФ отвечать ей тем же. При этом он предположил, что конфронтация с Россией будет восприниматься как часть повседневной жизни.

Источник: AP 2023

«Всегда, когда Россия будет вести себя конструктивно, Европа должна поступать так же. Если же Россия действует против наших интересов, мы должны ей противостоять. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — сказал президент.

Павел высказал мнение, что конфронтация с Россией, необязательно военная, станет частью повседневной жизни. Он отметил, что заявления представителей РФ необходимо воспринимать серьезно. По его мнению, они свидетельствуют о желании «восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния». «Мы должны подготовится к тому, что Россия не будет мирным партнером», — полагает президент.

Комментируя возможность победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, он сказал, что Европа должна быть готова принять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

дипломатия