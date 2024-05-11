Президент Чехии заявил, что Европа на конструктивность России будет отвечать тем же

«Всегда, когда Россия будет вести себя конструктивно, Европа должна поступать так же. Если же Россия действует против наших интересов, мы должны ей противостоять. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — сказал президент.
Павел высказал мнение, что конфронтация с Россией, необязательно военная, станет частью повседневной жизни. Он отметил, что заявления представителей РФ необходимо воспринимать серьезно. По его мнению, они свидетельствуют о желании «восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния». «Мы должны подготовится к тому, что Россия не будет мирным партнером», — полагает президент.
Комментируя возможность победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, он сказал, что Европа должна быть готова принять на себя больше ответственности за собственную безопасность.