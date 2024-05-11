Участница «Евровидения» от Израиля попала в украинскую базу «Миротворец»

До этого зрители «Евровидение» уличили организаторов шоу и Европейский вещательный союз (EBU) в фейковых овациях. В соцсети X телезрители заподозрили, что во время выступления израильтянки Эден Голан, освистанной частью публики, на эфир наложили крики приветствия и овации. Другие пользователи, присутствовавшие на выступлении Голан в Мальмё (Швеция), опубликовали видео, на которых слышно, что некоторые зрители неодобрительно воют и свистят, выражая неодобрение действиям Израиля в секторе Газа.