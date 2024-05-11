Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС

«Соглашение о прекращении огня может быть достигнуто хоть завтра, если ХАМАС согласится освободить заложников», — сказал Байден на мероприятии, посвященном сбору средств на его предвыборную кампанию. Его слова проводят журналисты из пула Белого дома.
По словам главы государства, палестинскому движению необходимо освободить в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц.
«Израиль дал понять, что решение за ХАМАС, и если они согласятся, мы можем положить конец этому уже завтра. И режим прекращения огня наступит уже завтра», — добавил американский лидер.