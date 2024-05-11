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Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута «хоть завтра», если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников, заявил в субботу президент США Джо Байден.

Источник: © РИА Новости

«Соглашение о прекращении огня может быть достигнуто хоть завтра, если ХАМАС согласится освободить заложников», — сказал Байден на мероприятии, посвященном сбору средств на его предвыборную кампанию. Его слова проводят журналисты из пула Белого дома.

По словам главы государства, палестинскому движению необходимо освободить в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц.

«Израиль дал понять, что решение за ХАМАС, и если они согласятся, мы можем положить конец этому уже завтра. И режим прекращения огня наступит уже завтра», — добавил американский лидер.

Байден Джо