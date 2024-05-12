В Литве пройдут президентские выборы

Голосование на выборах президента Литвы досрочно началось в понедельник, в нём могли участвовать те, кто не сможет посетить участок в основной день в воскресенье. В пятницу и субботу была возможность также проголосовать на дому у тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не сможет посетить участок, по официальным данным заявлений на надомное голосование было подано почти 100 тысяч. Многие литовские политики, в том числе члены кабмина проголосовали уже на неделе, не дожидаясь воскресенья.