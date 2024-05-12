Одновременно состоится референдум о разрешении двойного гражданства, иметь которое в настоящее время в Литве запрещено конституцией.
Для победы в первом туре необходимо набрать 50% голосов. На выборах 2014 и 2019 года избрать президента в первом туре не удавалось.
Участки будут открыты с 7.00 утра до 20.00 вечера (совпадает с мск). Участвовать в выборах имеет право 2,38 миллиона человек. Президент избирается сроком на пять лет.
Второй срок или старая знакомая?
Голосование на выборах президента Литвы досрочно началось в понедельник, в нём могли участвовать те, кто не сможет посетить участок в основной день в воскресенье. В пятницу и субботу была возможность также проголосовать на дому у тех, кто по возрасту или состоянию здоровья не сможет посетить участок, по официальным данным заявлений на надомное голосование было подано почти 100 тысяч. Многие литовские политики, в том числе члены кабмина проголосовали уже на неделе, не дожидаясь воскресенья.
Наибольшие шансы на победу, но не в первом туре, имеет действующий глава государства, беспартийный экономист Гитанас Науседа, которому через неделю исполнится 60 лет. Согласно последнему опросу, проведённому в апреле, за него готовы отдать голос 29,1% избирателей.
Основная соперница и бывшая студентка Науседы 49-летняя экономист Ингрида Шимоните, проигравшая ему на выборах 2019 года во втором туре, согласно опросу, набирает 14%, хотя ещё в марте этот показатель едва превышал 10%. Шимоните, выдвинутая правящей партией литовских консерваторов «Союз отечества-Христианские демократы Литвы», проголосовала на выборах досрочно и сообщила журналистам, что отдала голос за «кандидата, которого знает лучше всего, то есть за себя». За Шимоните проголосовал досрочно и председатель партии, действующий глава МИД Литвы Габриелем Ландсбергис.
Ещё в марте по опросам Шимоните опережал самовыдвиженец, 48-летний юрист Игнас Вегеле, председатель Совета адвокатов Литвы. В апреле за него проголосовали бы 12,7% избирателей.
За нормальные отношения с Россией
Однако в этом году необходимое количество подписей собрал независимый кандидат Эдуардас Вайткус, 67-летний врач-гематолог, доктор медицинских наук.
В недавнем интервью он выступил за нейтральный и внеблоковый статус Литвы по примеру Австрии. По его словам, после вступления в агрессивный блок НАТО, стремящийся к конфронтации с Россией, безопасность Литвы не возросла, а снизилась.
Он также заявил, что Крым принадлежит России, потому что крымчане выразили свою волю на референдуме, а опросы до сих пор показывают, что большинство жителей полуострова за вхождение Крыма в состав России, и добавил, что раз Литва признала самопровозглашенное Косово, обязана признать и Крым.
Вайткус также назвал президента России Владимира Путина особенно опытным политиком, который делает то, что должен делать глава государства, и без которого Россия бы развалилась.
Кандидаты и скандалы
Ещё до начала предвыборной кампании в Литве разгорелся скандал из-за того, что Науседа, как выяснилось, в ходе участия в прошлых выборах скрыл членство в КПСС с 1988 года.
Не обошлось без проблем и в предвыборной кампании Шимоните. Сразу после выдвижения выяснилось, что её предвыборный лозунг «Сильный президент — сильная страна», практически идентичен слогану «Сильный президент — сильная Россия», с которым Путин победил на выборах 2018 года. Руководителю предвыборного штаба Шимоните пришлось извиняться и менять лозунг.
Незадолго до выборов из-за антисемитских высказываний был лишён депутатского мандата один из кандидатов в президенты Религию Жемайтайтис. В предвыборной гонке он при этом участвовать продолжит.
Среди других кандидатов — заместитель генсека НАТО и министра обороны Литвы, первый литовский выпускник американской военной академии West Point Гедримас Еглинскас, вице-спикер сейма, представитель оппозиционной Партии труда Андрюс Мазуронис и бывший глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас.
Вторая попытка узаконить второе гражданство
Одновременно с первым туром выборов пройдёт референдум о двойном гражданстве, в настоящее время конституция Литвы запрещает иметь гражданство другого государства. Подобный референдум проходил и в 2019 году, однако был признан несостоявшимся, поскольку в нём приняли участие менее половины зарегистрированных избирателей.
Из статьи 12 Конституции Литвы предлагается убрать пункт о том, что «за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства».