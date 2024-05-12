Эрдоган объяснил отмену визита в США

«Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал еще более плотным. Наши программы интенсивно продолжаются как внутри страны, так и за рубежом. Такие визиты проходят в удобное для обеих сторон время», — сказал Эрдоган.