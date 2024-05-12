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Эрдоган объяснил отмену визита в США

АФИНЫ, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью греческой газете «Катимерини» объяснил отмену визита в США и запланированной встречи с президентом Джо Байденом плотным графиком сторон.

Источник: Reuters

Президент Турции письменно ответил на вопросы газеты накануне визита премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Анкару.

Визит Эрдогана в США был запланирован на 9 мая, но перенесен на более поздний срок, «удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках», сообщал МИД Турции.

Отмена визита широко обсуждалась в греческой прессе, и газета поинтересовалась причинами переноса поездки.

«Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как вы знаете, Соединенные Штаты находятся накануне выборов, и график господина Байдена стал еще более плотным. Наши программы интенсивно продолжаются как внутри страны, так и за рубежом. Такие визиты проходят в удобное для обеих сторон время», — сказал Эрдоган.

По его словам, сейчас обсуждается подходящая дата.

На вопрос, считает ли он, что США должны играть посредническую роль в турецко-греческих отношениях, Эрдоган ответил, что Турция выступает за сохранение политического баланса США в отношениях между Турцией и Грецией.

«Мы считаем, что подходы, которые сохраняют дистанцию, соответствующую праву альянса, и создают основу для конструктивного диалога, будут полезными. Кроме того, у нас есть прямые контакты с Грецией без посредников. Сохранение и развитие этих контактов будет способствовать более позитивному развитию наших отношений», — сказал президент Турции.

дипломатия