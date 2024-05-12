В Чечне пройдут тренировки военных из Гвинеи-Бисау

«Гости также остались под большим впечатлением от навыков владения оружием куратора РУС, начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова. Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау», — отметил Кадыров.