ЦИК: выборы губернатора Хабаровского края пройдут осенью

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может сменить Олега Матыцина на посту министра спорта России. Кандидатура главы региона внесена в список состава нового кабинета министров Российской Федерации Михаилом Мишустиным. После утверждения в Государственной думе новое правительство начнет свою работу.
«В соответствии с федеральным законом выборы губернаторов Кемеровской, Калининградской областей и Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре», — отметил он.
Напомним, жителям Хабаровского края в сентябре предстоит выбирать также депутатов Законодательной думы края, городской думы Хабаровска, главу Комсомольска-на-Амуре и депутатов городского собрания Города юности. Также пройдут выборы главы Амурского района, депутатов собрания депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского районов. В Нанайском районе также предстоит избрать депутатов представительных органов власти 11 сельских поселений и главу одного поселения. Выборы в органы местного самоуправления также пройдут в Амурском, Верхнебуреинском, имени Лазо и Хабаровском муниципальных районах. Всего запланировано проведение 26 избирательных компаний.