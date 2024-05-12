ЦИК: выборы губернатора Хабаровского края пройдут осенью

Напомним, жителям Хабаровского края в сентябре предстоит выбирать также депутатов Законодательной думы края, городской думы Хабаровска, главу Комсомольска-на-Амуре и депутатов городского собрания Города юности. Также пройдут выборы главы Амурского района, депутатов собрания депутатов Нанайского и Тугуро-Чумиканского районов. В Нанайском районе также предстоит избрать депутатов представительных органов власти 11 сельских поселений и главу одного поселения. Выборы в органы местного самоуправления также пройдут в Амурском, Верхнебуреинском, имени Лазо и Хабаровском муниципальных районах. Всего запланировано проведение 26 избирательных компаний.