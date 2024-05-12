В бундестаге предложили уничтожать российские ракеты

Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» (СвДП) выразил мнение, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может быть защищено системами ПВО на территории НАТО, при этом он отметил, что уже сейчас наблюдается дефицит пусковых установок и ракет.