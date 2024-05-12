В бундестаге предложили уничтожать российские ракеты

Ранее старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, используя зенитные комплексы, размещенные в Польше или Румынии.
Как заявил депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны западные страны могут сбивать российские ракеты над Украиной.
«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», — выразил мнение парламентарий, приведя в качестве примера действия американских, британских и французских военных при отражении иранского удара по Израилю в апреле.
Эту идею поддерживали и ряд депутатов из партий правящей «светофорной» коалиции. Агнешка Брюггер от «зеленых» назвала «правильным» размещение систем ПВО на границах соседних с Украиной стран для прикрытия ее западных регионов.
«В долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии», — заявил ее однопартиец, глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер.
Однако, по его словам, на данный момент эта идея «не подлежит обсуждению», так как приоритетом выступает поставка техники и боеприпасов самой Украине.
Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» (СвДП) выразил мнение, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может быть защищено системами ПВО на территории НАТО, при этом он отметил, что уже сейчас наблюдается дефицит пусковых установок и ракет.
Президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, многие страны согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.