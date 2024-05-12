В Беларуси празднуют День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна

Этот праздник установлен указом Президента Беларуси № 157 от 26 марта 1998 года и отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.
Эталон герба и Положение о флаге утверждены указом от 7 июня 1995 года по результатам проведенного 14 мая 1995 года республиканского референдума.
5 июля 2004 года был принят Закон Республики Беларусь «О государственных символах Республики Беларусь», который определяет описание и порядок их использования. Последние изменения в изображении Государственного герба Республики Беларусь были утверждены в январе 2021 года.
12 апреля 2023 года Президентом был подписал указ № 105, согласно которому название праздника изменено с «День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь» на «День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь».
В изображении белорусского герба отражаются основные национальные и духовные ценности белорусов: гражданское единство, трудолюбие, миролюбивость. Расположенный в центре герба контур Беларуси символизирует суверенитет и территориальное единство страны. Венок из золотых колосьев, цветов льна и клевера — благополучие и достаток. Земной шар — желание жить в мире и согласии, сотрудничать со всеми странами, а восходящее солнце — символ жизни и наилучшей доли. Звезда символизирует символ человека и человечества, знак мужества и высоких помыслов, высоких устремлений народа.
Красный цвет флага символизирует силу, мужество, благородство, энергию; зеленый — надежду, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, созидание, природную гармонию; белый — чистоту, непорочность, примирение, мудрость, знания. Орнамент является символом древней культуры народа, его духовного богатства. Содержание орнамента на Государственном флаге повествует о хлебе, урожае и продолжении рода; прославляет трудолюбие и мастерство — первооснову счастливой доли человека. Беларусь — первая в мире страна, которая использовала национальный орнамент в качестве элемента государственного флага.
Государственный гимн Республики Беларусь представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в торжественных случаях, перечень которых закрепляется в законодательстве. Текст Государственного гимна прославляет желание белорусского народа жить в мире, его трудолюбие, готовность защищать родную землю. Музыку к гимну написал белорусский композитор Н. Ф. Соколовский, слова — белорусские поэты М. Н. Климкович и В. И. Каризна.
В 2013 году в Минске на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской появилась площадь Государственного флага. Ее торжественное открытие состоялось 2 июля. В центре площади находится 70-метровая стела-флагшток, на которой установлен самый большой в стране Государственный флаг. По периметру площади размещены семь гранитных стел с гербами областей и белорусской столицы. Симметрично с двух сторон от лестницы размещаются стелы с текстом Государственного гимна и географической картой Беларуси.
По случаю Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь по всей стране сегодня пройдет общереспубликанская эстафета «Ганаруся роднымi сімваламi». Во время эстафеты во всех регионах Беларуси будет организовано более 250 мероприятий, включая торжественные церемонии вручения молодежных билетов БРСМ, фестивали, фотоконкурсы, тематические забеги, автопробеги и многое другое. В столице также будет организовано множество торжественных мероприятий. В день праздника на площади Государственного флага Республики Беларусь пройдет торжественный ритуал чествования Государственного флага и Государственного герба.