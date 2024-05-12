В Беларуси празднуют День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна

В 2013 году в Минске на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской появилась площадь Государственного флага. Ее торжественное открытие состоялось 2 июля. В центре площади находится 70-метровая стела-флагшток, на которой установлен самый большой в стране Государственный флаг. По периметру площади размещены семь гранитных стел с гербами областей и белорусской столицы. Симметрично с двух сторон от лестницы размещаются стелы с текстом Государственного гимна и географической картой Беларуси.