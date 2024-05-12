На Западе сделали зловещее предупреждение Украине из-за Харькова

«Если украинцы решат держать территорию любой ценой, то они потеряют еще больше соединений своей и так малочисленной армии», — предупредил бывший военный.
Экс-офицер также добавил, что ближайшие недели для подразделений ВСУ на востоке страны будут очень мрачными.
В субботу в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
В пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.