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Пушков посоветовал Макрону «прикусить язык» после слов о сдерживании России

Сенатор Алексей Пушков отреагировал 11 мая в своем Telegram-канале на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о сдерживании России.

Источник: РИА "Новости"

Он посоветовал французскому лидеру «прикусить язык».

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — написал сенатор.

Макрон 11 мая заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если в конфликте на Украине Москва «зайдет слишком далеко». Он отметил, что Франция является «державой мира» и должна быть «сдерживающим фактором».

До этого, 2 мая, французский лидер в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Макрон Эмманюэль