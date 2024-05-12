Пушков посоветовал Макрону «прикусить язык» после слов о сдерживании России

Он посоветовал французскому лидеру «прикусить язык».
«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», — написал сенатор.
Макрон 11 мая заявил, что Европа должна быть готова сдержать Россию, если в конфликте на Украине Москва «зайдет слишком далеко». Он отметил, что Франция является «державой мира» и должна быть «сдерживающим фактором».
До этого, 2 мая, французский лидер в очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки на Украину войск из Европы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.