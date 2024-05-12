США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая, пишут СМИ

«Другими словами, Турция возьмёт на себя роль США в операции по разделу Сирии и будет позиционировать себя против Ирана и России в Ираке и Сирии. Этим дело не ограничивается. В более широком масштабе Турция должна действовать от имени США против России и Китая в Африке и Центральной Азии. Да, именно такая роль предусмотрена для Турции в американском окружении. Независимо от ожиданий Анкары от “новой страницы”, именно так США заполняют “новую фазу”», — пишет автор.