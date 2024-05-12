США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая, пишут СМИ

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс, выступая ранее в Анкаре, заявил, что Турция и США находятся «на пороге нового этапа» в своих отношениях, который, по его словам, начинается с возвращения к «основам», включая «коллективную оборону».
«Есть ли у этих двух союзников по НАТО общая позиция в отношении безудержной агрессии Израиля? Или есть ли у Вашингтона и Анкары общие интересы в отношении санкций против России, одного из важнейших внешнеторговых партнёров Турции? В чем Анкара и Вашингтон сходятся в своей политике по отношению к России — главному союзнику Турции в борьбе с атлантическими угрозами?» — пишет колумнист издания Фикрет Акфырат.
«Другими словами, Турция возьмёт на себя роль США в операции по разделу Сирии и будет позиционировать себя против Ирана и России в Ираке и Сирии. Этим дело не ограничивается. В более широком масштабе Турция должна действовать от имени США против России и Китая в Африке и Центральной Азии. Да, именно такая роль предусмотрена для Турции в американском окружении. Независимо от ожиданий Анкары от “новой страницы”, именно так США заполняют “новую фазу”», — пишет автор.
По мнению колумниста, вопрос заключается в следующем: почему Анкара так стремится к «новой фазе» или «новой странице», на которой навязывается эта роль, которая совсем не отвечает интересам Турции, а наоборот, серьёзно подорвёт её интересы?
«С одной стороны, есть политика национальной безопасности, которая крайне необходима Турции, а с другой — политика Анкары по “гармонизации с США”. Нет никаких условий для того, чтобы это противоречие продолжалось», — отметил Акфырат.