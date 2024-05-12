Шор: добрососедские отношения с Россией стратегически важны для будущего Молдовы

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Сохранение и развитие Молдовой добрососедских отношений с Российской Федерацией стратегически важны для ее будущего, об этом заявил оппозиционный политик Илан Шор.
В своем Telegram он прокомментировал недавнее вручение исполнительному секретарю исполкома блока «Победа» Марине Таубер ордена Дружбы. Награду ей вручил председатель Госдумы России Вячеслав Володин по поручению президента страны Владимира Путина.
«Это большая честь и высокая оценка нашей работы. Добрососедские отношения с Российской Федерацией — не просто дань нашей общей истории, это стратегический взгляд в будущее Молдовы, спасение нашей экономики. Свои добрые намерения Россия доказывает делами».
Он напомнил об участии России в гуманитарном проекте по предоставлению материальной помощи пенсионерам в Гагаузии, а также помощи в экспорте агропродукции из автономии на российский рынок.
«Гагаузские пенсионеры уже получают доплаты на карты российского банка. Для молдавских аграриев страны СНГ — важнейший рынок сбыта. Мы считаем Россию другом и продолжим восстанавливать культурные, образовательные и экономические связи, разорванные временщиками из PAS», — подчеркнул политик.
Шор отметил, что работа над партнерством с Россией — это «достойный труд на благо нашей страны».