В Узбекистане построят современные школы с участием Саудовских компаний — подробности

Усама бен Салих сообщил, что внимательно следит за прогрессом Узбекистана во всех сферах. С удовлетворением отметил, что количество визитов на высшем и высоком уровнях между двумя странами резко возросло, объем товарооборота увеличился, а саудовские инвестиции в узбекскую экономику достигли беспрецедентного уровня. Это свидетельствует о том, что масштабы сотрудничества между двумя странами вышли на качественно новый уровень.