В Узбекистане построят современные школы с участием Саудовских компаний — подробности

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Саудовская компания готова инвестировать в открытие в Узбекистане частных школ на основе международных стандартов. Об этом сообщает ИА «Дунё».
Вопросы внедрения инновационных образовательных программ в Узбекистане, открытия филиалов частных международных школ и повышения квалификации преподавателей обсудил посол Узбекистана Нодиржон Тургунов на встрече с руководителем компании «Al Faris International» Усамой бин Салихом.
Усама бен Салих сообщил, что внимательно следит за прогрессом Узбекистана во всех сферах. С удовлетворением отметил, что количество визитов на высшем и высоком уровнях между двумя странами резко возросло, объем товарооборота увеличился, а саудовские инвестиции в узбекскую экономику достигли беспрецедентного уровня. Это свидетельствует о том, что масштабы сотрудничества между двумя странами вышли на качественно новый уровень.
«Компания “Al Faris International” ориентирована на развитие сферы образования, повышение качества преподавания и повышение уровня знаний студентов. В настоящее время международные школы стандарта “IBO”, созданные при финансовой поддержке этой компании, функционируют во многих странах мира».
Стороны обсудили возможность открытия подобных школ в Узбекистане, оснащения их современным учебным оборудованием, а также трудоустройства талантливых студентов, окончивших педагогический факультет в высших учебных заведениях республики.
Усама бин Салих заявил, что для осуществления проектов существуют все возможности.
«Мы готовы создавать международные школы на основе 100% -го собственного капитала или совместно с узбекскими партнерами. В этих школах обучение будет проводиться в соответствии с международными стандартами — на иностранном и местном языках. Предусмотрено также дошкольное образование, где для детей будут проводиться усиленные уроки по подготовке к школе», — подчеркнул он.
По итогам встречи стороны договорились об организации визита руководства Саудовской компании в Узбекистан «для детальной проработки указанных вопросов».