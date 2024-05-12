Володин: времена неожиданных людей в правительстве ушли

«Если посмотреть на фамилии кандидатов, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди … Мы с вами видим системный подход. Поглядите: там, где был результат у профильного министра, — предложение рассмотреть его на должность заместителя председателя правительства», — сказал Володин журналистам (цитата по ТАСС).
К рассмотрению кандидатов министров и вице-премьеров, как сказал председатель Госдумы, депутаты постараются подойти основательно. На обсуждение он пригласил руководителей профессиональных союзов, общественных организаций, представителей делового сообщества и других.
Спикер Госдумы не исключил острых дискуссий вокруг обсуждения кандидатов в новый состав правительства. Он добавил, что они уже начались. Как напомнил Вячеслав Володин, что глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов ранее заявил, что фракция проголосует против семи кандидатов и воздержится от голосования по еще четырем.
Предложение назначить замминстра сельского хозяства Оксану Лут главой Минсельхоза Вячеслав Володин назвал логичным. По его словам, у Лут есть результаты и достижения в этой сфере. Комментируя внесение кандидатур четырех губернаторов на должности в правительстве Володин назвал важным знание «жизни на земле».
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