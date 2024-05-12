Володин: времена неожиданных людей в правительстве ушли

«Если посмотреть на фамилии кандидатов, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди … Мы с вами видим системный подход. Поглядите: там, где был результат у профильного министра, — предложение рассмотреть его на должность заместителя председателя правительства», — сказал Володин журналистам (цитата по ТАСС).