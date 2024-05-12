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Володин: времена неожиданных людей в правительстве ушли

Госдуме на пленарном заседании потребуется более шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что кандидаты — «профессиональные и опытные», а времена «неожиданных людей» в правительстве ушли. По словам Володина, он надеется на «откровенный разговор» и не исключает острых дискуссий в ходе обсуждения кандидатур.

Источник: РИА "Новости"

«Если посмотреть на фамилии кандидатов, все согласятся с тем, что это профессиональные и опытные люди … Мы с вами видим системный подход. Поглядите: там, где был результат у профильного министра, — предложение рассмотреть его на должность заместителя председателя правительства», — сказал Володин журналистам (цитата по ТАСС).

К рассмотрению кандидатов министров и вице-премьеров, как сказал председатель Госдумы, депутаты постараются подойти основательно. На обсуждение он пригласил руководителей профессиональных союзов, общественных организаций, представителей делового сообщества и других.

Спикер Госдумы не исключил острых дискуссий вокруг обсуждения кандидатов в новый состав правительства. Он добавил, что они уже начались. Как напомнил Вячеслав Володин, что глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов ранее заявил, что фракция проголосует против семи кандидатов и воздержится от голосования по еще четырем.

Предложение назначить замминстра сельского хозяства Оксану Лут главой Минсельхоза Вячеслав Володин назвал логичным. По его словам, у Лут есть результаты и достижения в этой сфере. Комментируя внесение кандидатур четырех губернаторов на должности в правительстве Володин назвал важным знание «жизни на земле».

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Володин Вячеслав