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Лукашенко в прямом эфире обратится к белорусам 12 мая

Где смотреть обращение Лукашенко к белорусам 12 мая.

Источник: AP 2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая обратится к белорусам в прямом эфире, сообщило БелТА.

В частности, сообщается, что обращение Александра Лукашенко к белорусскому народу состоится 12 мая на минской площади Государственного флага. В этот день в республике празднуют День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.

Обращение Лукашенко к белорусам 12 мая состоится в рамках торжественного ритуала чествования государственных символов. Обращение президента Беларуси будут транслировать в прямом эфире гостелеканалов, а также на их официальных страницах в интернете.

Лукашенко Александр