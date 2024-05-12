Лукашенко в прямом эфире обратится к белорусам 12 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая обратится к белорусам в прямом эфире, сообщило БелТА.
В частности, сообщается, что обращение Александра Лукашенко к белорусскому народу состоится 12 мая на минской площади Государственного флага. В этот день в республике празднуют День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.
Обращение Лукашенко к белорусам 12 мая состоится в рамках торжественного ритуала чествования государственных символов. Обращение президента Беларуси будут транслировать в прямом эфире гостелеканалов, а также на их официальных страницах в интернете.