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Василевская передала Лукашенко белорусский флаг, побывавший в космосе

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Первый белорусский космонавт в суверенной истории страны, Марина Василевская, передала президенту Беларуси Александру Лукашенко белорусский флаг, побывавший в космосе.

Источник: Российская газета

Сегодня Беларусь празднует День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Торжественная церемония чествования государственных символов прошла на площади Государственного флага.

В ходе церемонии Василевская передала флаг, побывавший на МКС, главе государства.

«В 2024 году, благодаря первой белорусской женщине-космонавту, герою Беларуси Марине Василевской, белорусский флаг побывал на Международной космической станции, закрепив статус Беларуси как космической державы. Этот флаг будет передан президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко», — сказал диктор во время церемонии.

Побывавший в космосе флаг займет почетное место в музее во Дворце Независимости.

Ранее, перед полетом в космос, Василевская рассказала, что вместе с детской семейной фотографией возьмет с собой на МКС белорусский флаг.

Марина Василевская — первая гражданка Беларуси, отправившаяся в космос. Стартовал корабль «Союз МС-25» 23 марта, на борту также находились Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. На МКС белорусская женщина-космонавт провела ряд научных экспериментов.

Вернулась Василевская на Землю 6 апреля. За этот полет женщина-космонавт была удостоена звания Герой Беларуси.

космос
праздники
Лукашенко Александр