Василевская передала Лукашенко белорусский флаг, побывавший в космосе

Сегодня Беларусь празднует День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Торжественная церемония чествования государственных символов прошла на площади Государственного флага.
В ходе церемонии Василевская передала флаг, побывавший на МКС, главе государства.
«В 2024 году, благодаря первой белорусской женщине-космонавту, герою Беларуси Марине Василевской, белорусский флаг побывал на Международной космической станции, закрепив статус Беларуси как космической державы. Этот флаг будет передан президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко», — сказал диктор во время церемонии.
Побывавший в космосе флаг займет почетное место в музее во Дворце Независимости.
Ранее, перед полетом в космос, Василевская рассказала, что вместе с детской семейной фотографией возьмет с собой на МКС белорусский флаг.
Марина Василевская — первая гражданка Беларуси, отправившаяся в космос. Стартовал корабль «Союз МС-25» 23 марта, на борту также находились Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. На МКС белорусская женщина-космонавт провела ряд научных экспериментов.
Вернулась Василевская на Землю 6 апреля. За этот полет женщина-космонавт была удостоена звания Герой Беларуси.