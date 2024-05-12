Василевская передала Лукашенко белорусский флаг, побывавший в космосе

«В 2024 году, благодаря первой белорусской женщине-космонавту, герою Беларуси Марине Василевской, белорусский флаг побывал на Международной космической станции, закрепив статус Беларуси как космической державы. Этот флаг будет передан президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко», — сказал диктор во время церемонии.