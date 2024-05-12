Петрович — о работе полиции 9 мая: вопреки руководству, она была с народом

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Полиция в День Победы обеспечила общественный порядок и даже приняла непосредственное участие в праздничных мероприятиях, вопреки указаниям сверху, была с народом, заявил глава Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
«Хочется поблагодарить сотрудников полиции за соблюдение и поддержку общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий. Все акции прошли без серьезных происшествий, по согласованным планам и сценариям», — отметил он.
Алексей Петрович также поблагодарил сотрудников полиции за то, что они «не стали портить гражданам праздничное настроение».
«Нельзя не отметить тот факт, что, в отличие от прошлого года, полиция не стала портить гражданам праздничное настроение, бесцеремонно штрафуя за ношение георгиевской ленточки. В этом году полиция фиксировала так называемое “нарушение”, объявив по итогу о двух сотнях случаев на всю страну. Людей с лентами было в разы больше, но то, что полиция озвучила именно такую цифру — тоже хороший знак».
Активист также рассказал, что сотрудники полиции принимали и непосредственное участие в праздничных мероприятиях.
«Во многих городах и селах сотрудники полиции приняли непосредственное участие в праздничных мероприятиях, возлагая цветы и отдавая воинские почести павшим героям. День Победы стал тем самым днем, когда молдавская полиция, вопреки своему руководству, была с народом», — подытожил Алексей Петрович.
Ранее начальник пресс-службы Генерального инспектората полиции Диана Фетко сообщила, что непосредственно девятого мая правоохранители только фиксировали факты ношения лент для того, чтобы позже вызвать людей для составления протоколов. На месте документы не оформлялись, чтобы «не допускать провокаций или конфликтов», отметила чиновник. Она также проинформировала, что полиция собирается оштрафовать 189 человек за ношение георгиевской ленты во время празднования Дня Победы.
По данным организаторов, в Марше Победы 9 мая в Кишиневе приняли участие не менее 30 000 человек, в памятных мероприятиях, организованных в республике блоком «Победа» — 50 тысяч человек.