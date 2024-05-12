Петрович — о работе полиции 9 мая: вопреки руководству, она была с народом

«Нельзя не отметить тот факт, что, в отличие от прошлого года, полиция не стала портить гражданам праздничное настроение, бесцеремонно штрафуя за ношение георгиевской ленточки. В этом году полиция фиксировала так называемое “нарушение”, объявив по итогу о двух сотнях случаев на всю страну. Людей с лентами было в разы больше, но то, что полиция озвучила именно такую цифру — тоже хороший знак».