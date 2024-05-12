Лукашенко: флаг, герб и гимн символизируют победы белорусского народа

«Это знак глубокого уважения к прошлому — духовным и нравственным ценностям, завещанным нам предками. Это искренняя благодарность за мирное и счастливое настоящее, которое обеспечено старшим поколением современников. Но самое главное — это демонстрация готовности взять на себя ответственность за судьбу своей страны», — добавил президент.