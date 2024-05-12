Лукашенко: флаг, герб и гимн символизируют победы белорусского народа

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Современные государственные флаг, герб и гимн Беларуси — это символы побед нашего народа, заявил в воскресенье президент страны Александр Лукашенко.
Он отметил, что в Беларуси госсимволы олицетворяют беспримерную силу духа и вклад народа республики в Великую Победу над «коричневой чумой».
«Также в них — трудовой подвиг отцов и дедов, заново отстроивших республику на принципах социального равенства и справедливости. Современные государственные флаг, герб и гимн — это уже и символы наших с вами побед: спортивных, творческих, трудовых».
Он напомнил, что белорусский флаг ученые-полярники поднимали в Антарктиде, десантники на Северном полюсе, а также альпинисты на Эвересте. Глава государства подчеркнул, что трижды флаг республики побывал в космосе.
Белорусский лидер подчеркнул, что традиция чествования госсимволов стала всенародной.
«Это знак глубокого уважения к прошлому — духовным и нравственным ценностям, завещанным нам предками. Это искренняя благодарность за мирное и счастливое настоящее, которое обеспечено старшим поколением современников. Но самое главное — это демонстрация готовности взять на себя ответственность за судьбу своей страны», — добавил президент.
Глава государства обратил внимание на то, что свой путь развития народ выбрал 14 мая 1995-го, когда состоялся первый референдум, где и был определен путь.
«Это сильная президентская власть, стратегический союз с Россией, равный государственный статус белорусского и русского языков».
Государственный праздник
Ранее в Беларуси во второе воскресенье мая отмечали День Государственного герба и Государственного флага. Этот праздник был установлен в 1995 году в честь принятия республиканским референдумом государственной символики.
В апреле прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ, согласно которому указ «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» были изменен. С 2023-го года белорусы празднуют День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.