Аннаполис
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Большая честь»: Алиханов прокомментировал предложение возглавить Минпромторг

Годы работы в Калининградской области губернатор назвал «лучшими из прожитых».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «большой честью» предложение возглавить Минпромторг РФ. Об этом он заявил в небольшом телефонном интервью политическому обозревателю «Комсомольской Правды» Александру Гамову.

«Ну, конечно, для меня это большая честь — получить предложение такого уровня. Это и большой вызов. И я понимаю всю ответственность. Будем работать».

сказал Алиханов

На вопрос, отпустит ли его Калининград, губернатор предпочёл не «давать эмоциональный ответ». «Могу сказать, что те годы, которые я жил и работал в регионе, были лучшими из прожитых мною вот на настоящий момент», — сказал он.

11 мая стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин внёс кандидатуру губернатора Антона Алиханова на пост главы Минпромторга. В случае её утверждения выборы нового главы региона пройдут 8 сентября.