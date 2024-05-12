Крым предложил помощь белгородцам

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым готов оказать всю необходимую помощь», — написал Аксенов в своем ТГ-канале.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также высказал соболезнования белгородцам и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Это очередная циничная атака укронацистов на мирный город, на мирных людей, которые в это воскресенье были дома. От лица всех севастопольцев приношу соболезнования семьям погибших и губернатору Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении Развожаева.
Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в воскресенье в результате прямого попадания снаряда. Ранее сообщалось о 9 пострадавших. Позже в СК сообщили о том, что есть погибшие, возбуждено уголовное дело о теракте.