Крым предложил помощь белгородцам

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в воскресенье в результате прямого попадания снаряда. Ранее сообщалось о 9 пострадавших. Позже в СК сообщили о том, что есть погибшие, возбуждено уголовное дело о теракте.