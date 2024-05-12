«Это чрезвычайно опасная ситуация. Нужно сделать всё возможное, чтобы помочь украинцам», — сказал дипломат.
Он также призвал Германию и США выделять больше помощи Украине, выразив надежду, что украинские войска смогут удержать свои позиции в текущем году.
Накануне, 11 мая, Минобороны России сообщило, что от националистов были освобождены населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.
В тот же день директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев отметил, что Британия является одним из крупнейших военных доноров киевского режима, который активно лоббирует поставки оружия Киеву другими странами, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют британское оружие для террористических атак по российским регионам.
Сами англичане оценили, что с 2022 года Лондон выделил на военные нужды Украины около £7,1 млрд.
Ранее, 10 мая, американская газета New York Post отметила, что Вашингтон отправил Киеву очередной пакет военной помощи на $400 млн из-за страха продвижения российской армии. Киев обеспечат ракетами класса «земля — воздух», артиллерийскими снарядами и другим крайне необходимым вооружением и оборудованием для сдерживания российского наступления.
Транш стал 57-й партией военного оборудования, которое было передано Украине из запасов министерства обороны США с августа 2021 года.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал этот пакет помощи важным и своевременным, поскольку армия России перешла в наступление под Харьковом, уточняет «Газета.Ru».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.