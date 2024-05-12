Оппозиция: нам снова приходится отстаивать право говорить на молдавском языке

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Решение, принятое 12 мая 1989 года Академией Наук объявить молдавский язык государственным языком Республики Молдова стало важным шагом на пути сохранения национальной идентичности и самобытности, отметили в оппозиционной партии «Возрождение» в публикации, приуроченной к этой дате.
«Сегодня нам снова приходится отстаивать свое право говорить на молдавском языке. Уже на школьной скамье нам навязывают чуждые для нас ценности, нам преподают историю румын и румынский язык. Нашу уникальную языковую культуру пытаются растоптать те, кто считает себя европейцами и демократами».
В партии «Возрождение» подчеркивают, что молдавский язык был вычеркнут из Конституции незаконно, однако жители страны продолжают на нем говорить.
«Молдавский язык незаконно вычеркнули из Конституции, но наш народ продолжает на нем говорить. Этого у нас не отнять. Сохранение молдавского языка, культуры и истории — это необходимое условие для сохранения нашей национальной самобытности и независимость нашей страны. Наш язык — наше достояние, которое мы хотим сохранить, приумножить и передать будущим поколениям».
Ранее Народное собрание Гагаузии обратилось к парламенту Молдовы с просьбой вернуть русскому языку статус языка межнационального общения. Гагаузские депутаты отмечают, что государственный язык играет «ключевую роль» в формировании гражданского общества, однако следует признавать «важность сохранения и развития русского языка, как языка межнационального общения».