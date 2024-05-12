Оппозиция: нам снова приходится отстаивать право говорить на молдавском языке

«Молдавский язык незаконно вычеркнули из Конституции, но наш народ продолжает на нем говорить. Этого у нас не отнять. Сохранение молдавского языка, культуры и истории — это необходимое условие для сохранения нашей национальной самобытности и независимость нашей страны. Наш язык — наше достояние, которое мы хотим сохранить, приумножить и передать будущим поколениям».