Алексей Текслер сделал заявление по поводу теракта в Белгороде

Губернатор Алексей Текслер обратился к южноуральцам после взрыва и частичного обрушения жилого дома в Белгороде. У себя в телеграм-канале он назвал это «кошмарным актом терроризма», направил соболезнования семьям погибших и предложил помощь со стороны региона.
— В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций. Соболезнуем семьям всех погибших и пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами, — написал Алексей Текслер. — Сопереживаю сейчас своему коллеге Вячеславу Гладкову. Готовы помочь всем необходимым в этой трудный час.
Подъезд десятиэтажного жилого дома в Белгороде обрушился сегодня днем, 12 мая, в результате обстрела города ВСУ. В данный момент идет спасательная операция, из-под завалов, по данным МЧС, спасли 12 человек, в том числе двоих детей, трое спасателей пострадали в результате повторного обрушения конструкций крыши. Информация о погибших и пострадавших уточняется.