Алексей Текслер сделал заявление по поводу теракта в Белгороде

— В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций. Соболезнуем семьям всех погибших и пострадавшим. Мы скорбим вместе с вами, — написал Алексей Текслер. — Сопереживаю сейчас своему коллеге Вячеславу Гладкову. Готовы помочь всем необходимым в этой трудный час.