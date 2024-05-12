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Вице-премьер Госсовета Китая посетит Узбекистан — цель визита

В ходе визита Лю Гочжун примет участие в седьмом заседании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Заместитель премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Гочжун посетит Узбекистан. Об этом сообщил пресс-секретарь Премьер-министра РУз.

«12−15 мая текущего года нашу страну посетит делегация во главе с заместителем премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Гочжуном» — говорится в сообщении.

Отмечается, что программой визита предусмотрено участие в 7-м заседании Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Также делегация КНР намерена ознакомиться с деятельностью ряда промышленных объектов в городе Ташкенте, Самаркандской и Сырдарьинской областях.