Вице-премьер Госсовета Китая посетит Узбекистан — цель визита

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Заместитель премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Гочжун посетит Узбекистан. Об этом сообщил пресс-секретарь Премьер-министра РУз.
«12−15 мая текущего года нашу страну посетит делегация во главе с заместителем премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Гочжуном» — говорится в сообщении.
Отмечается, что программой визита предусмотрено участие в 7-м заседании Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
Также делегация КНР намерена ознакомиться с деятельностью ряда промышленных объектов в городе Ташкенте, Самаркандской и Сырдарьинской областях.