Судья Шмидт заявил, что Польша поддерживает все попытки госпереворота в Беларуси

Польский судья Томаш Шмидт, попросивший политическое убежище в Беларуси, заявил, что польские власти поддерживают все попытки госпереворота в Беларуси. Об этом польский диссидент Шмидт сказал в эфире «Беларусь 1».
В частности, Шмидт заявил, что правительство Польши основательно поддерживает все попытки государственного переворота в Беларуси. Также он обратил внимание на то, что польские СМИ очень активно пытались настроить поляков против белорусов и россиян, однако это «у них не слишком хорошо получается».
— Польское правительство основательно поддерживает все попытки госпереворота в Беларуси, — раскрыл он.
Шмидт указал, что для достижения этих целей Варшава снабжает активистов не только деньгами и жильем, но и предоставляет доступ к СМИ.
— Однако эффект невысокий. Что наблюдают поляки? Несколько крикунов с флагами и плакатами в центре Варшавы. 95% наших граждан на это наплевать, — прокомментировал он.
При этом бывший польский судья заметил, что крупные польские СМИ являются частью медиаконцернов с головными офисами в США. Это значительно ограничивает возможности свободно высказываться в СМИ гражданам Польши и Запада. Шмидт добавил, что польский телеканал TVN является частью американского концерна Discovery, куда также входит новостной гигант CNN и кино- и телеконцерн Warner Bros.
— То есть это огромное информационное оружие для формирования нужного вам общественного мнения, — резюмировал он.