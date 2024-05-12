Судья Шмидт заявил, что Польша поддерживает все попытки госпереворота в Беларуси

В частности, Шмидт заявил, что правительство Польши основательно поддерживает все попытки государственного переворота в Беларуси. Также он обратил внимание на то, что польские СМИ очень активно пытались настроить поляков против белорусов и россиян, однако это «у них не слишком хорошо получается».