Губернатор Кубани выразил соболезнования жителям Белгорода

По данным Минобороны РФ, атака по жилым кварталам Белгорода совершена 12 мая около 11:40. Фрагменты одной из сбитых ракет повредили многоэтажный дом, в результате чего обрушился подъезд с десятого по первый этаж. Согласно последним данным, число пострадавших выросло до 20 человек.