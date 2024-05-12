Губернатор Кубани выразил соболезнования жителям Белгорода

«Киевский режим нанес массированный удар по жилому кварталу. В многоэтажном доме обрушился весь подъезд. Пострадали мирные жители, в том числе дети. Есть погибшие. Приношу свои искренние соболезнования белгородцам», — написал глава региона.
Также он назвал удар по городу «подлым и бесчеловечным террористическим актом против мирных граждан».
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также в своих соцсетях написал о том, что сопереживает жителям Белгорода и желает выздоровления пострадавшим.
«Киевский режим продолжает совершать циничные преступления, обстреливая мирные города и поселки Белгородской области», — отметил господин Кумпилов.
По данным Минобороны РФ, атака по жилым кварталам Белгорода совершена 12 мая около 11:40. Фрагменты одной из сбитых ракет повредили многоэтажный дом, в результате чего обрушился подъезд с десятого по первый этаж. Согласно последним данным, число пострадавших выросло до 20 человек.