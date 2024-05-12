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Губернатор Кубани выразил соболезнования жителям Белгорода

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram осудил удары по Белгороду и принес соболезнования жителям города.

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«Киевский режим нанес массированный удар по жилому кварталу. В многоэтажном доме обрушился весь подъезд. Пострадали мирные жители, в том числе дети. Есть погибшие. Приношу свои искренние соболезнования белгородцам», — написал глава региона.

Также он назвал удар по городу «подлым и бесчеловечным террористическим актом против мирных граждан».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также в своих соцсетях написал о том, что сопереживает жителям Белгорода и желает выздоровления пострадавшим.

«Киевский режим продолжает совершать циничные преступления, обстреливая мирные города и поселки Белгородской области», — отметил господин Кумпилов.

По данным Минобороны РФ, атака по жилым кварталам Белгорода совершена 12 мая около 11:40. Фрагменты одной из сбитых ракет повредили многоэтажный дом, в результате чего обрушился подъезд с десятого по первый этаж. Согласно последним данным, число пострадавших выросло до 20 человек.