Аннаполис
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму прокомментировали обстрел Белгорода

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал украинских военных, обстрелявших Белгород, подонками, которые своими жертвами выбирают мирное население.

Источник: © РИА Новости

Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

«Очередной теракт киевского людоедского режима в Белгородской области. Не в силах противостоять нам на поле боя, эти подонки своими жертвами выбирают мирное население, бьют по тем, кто не может им дать по зубам», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, только ликвидация «кровавого клоуна Зеленского и его прикормышей» гарантирует спокойствие на российских границах, что является одной из целей СВО.