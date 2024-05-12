В Крыму прокомментировали обстрел Белгорода

Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
«Очередной теракт киевского людоедского режима в Белгородской области. Не в силах противостоять нам на поле боя, эти подонки своими жертвами выбирают мирное население, бьют по тем, кто не может им дать по зубам», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, только ликвидация «кровавого клоуна Зеленского и его прикормышей» гарантирует спокойствие на российских границах, что является одной из целей СВО.