Дегтярев рассказал, чем займется на посту главы Минспорта

Важнейшим вопросом он назвал «зрелищность внутренних соревнований». Он отметил, что «если правильно подойти к маркетингу», то на соревнованиях внутри России получится зарабатывать, и в качестве примера привел рост доходов хоккейного клуба «Амур» из Хабаровского края. «Конечно, мы хотим, чтобы наши внутренние соревнования по кассе, по аудитории обгоняли многие международные», — подчеркнул он.