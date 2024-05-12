Аннаполис
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области произошло в наихудшее для Киева время, сообщает Sky News.

Источник: © РИА Новости

«Время наступления не могло быть хуже для Киева, и, вероятно, именно поэтому Россия решила действовать», — говорится в материале.

Журналистка предположила, что из-за наступления украинцам придется перебросить свои силы с оборонительных линий на Донбассе, что ослабит позиции ВСУ в этом районе.

В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.