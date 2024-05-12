СМИ раскрыли, какой удар ВС России нанесли Украине в Харьковской области

«Время наступления не могло быть хуже для Киева, и, вероятно, именно поэтому Россия решила действовать», — говорится в материале.
Журналистка предположила, что из-за наступления украинцам придется перебросить свои силы с оборонительных линий на Донбассе, что ослабит позиции ВСУ в этом районе.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Украинские власти объявили об эвакуации жителей из города Волчанска, находящегося на севере региона, и соседних населенных пунктов.