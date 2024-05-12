Владимир Якушев выразил соболезнования после трагедии в Белгороде

В Белгороде 12 мая произошел обстрел жилого дома. В результате попадания снаряда «Точка-У» в жилой дом, обрушился подъезд с 10 — го по первый этаж. Спасатели вытащили из-под завалов, как минимум 12 человек. В связи с трагедией полпред президента в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования.
— Украинская армия совершила террористическую атаку в сторону мирного населения России. Это были прицельные удары по многоэтажным домам в выходной день, — сообщает полпредство в telegram-канале. — Урал скорбит вместе с Белгородом. Выражаем искренние соболезнования семьям пострадавших. Киевский режим способен только на такие бесчеловечные поступки, которые не останутся безнаказанными.
Также Владимир Якушев добавил, что регионы Уральского федерального округа готовы оказать помощь родным пострадавших. А также уточнил, что на Урале готовы принять жителей Белгородской области.