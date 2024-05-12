Владимир Якушев выразил соболезнования после трагедии в Белгороде

— Украинская армия совершила террористическую атаку в сторону мирного населения России. Это были прицельные удары по многоэтажным домам в выходной день, — сообщает полпредство в telegram-канале. — Урал скорбит вместе с Белгородом. Выражаем искренние соболезнования семьям пострадавших. Киевский режим способен только на такие бесчеловечные поступки, которые не останутся безнаказанными.