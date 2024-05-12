Россия на пути новый испытаний — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. В эти дни, как и 80 лет назад, Россия сталкивается с испытаниями, преодолеть которые крымчанам и севастопольцам, как в годы Великой Отечественной войны, так и выполняя задачи в ходе СВО, помогают долг, честь, ответственность, любовь к Родине и семье. Такое заявление к 80-летию окончания Крымской наступательной операции выразил глава Крыма Сергей Аксенов.