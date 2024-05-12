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Россия на пути новый испытаний — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. В эти дни, как и 80 лет назад, Россия сталкивается с испытаниями, преодолеть которые крымчанам и севастопольцам, как в годы Великой Отечественной войны, так и выполняя задачи в ходе СВО, помогают долг, честь, ответственность, любовь к Родине и семье. Такое заявление к 80-летию окончания Крымской наступательной операции выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: AP 2023

80 лет назад — 12 мая 1944 года — Красная армия полностью освободила Крым от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крымской наступательной операции.

«12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. Остатки оккупационных войск были разбиты на мысе Херсонес. Совместно с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принял участие в торжественном мероприятии, которое прошло в Музейном историко-мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя “35-я береговая батарея”, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что крымчане и севастопольцы всегда вместе боролись с трудностями и преодолевали лишения.

«Общей была и радость победы над врагом в годы Великой Отечественной войны и возвращения в родную гавань в 2014 году. Сегодня мы вместе выполняем задачи, которые ставит перед нами Лидер, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — уточнил глава региона.

По его словам, сегодня Россия находится «на пути новых испытаний», и этот путь россияне пройдут достойно, потому что перед ними «пример подвига наших ветеранов, наших отцов и дедов».

«Долг, честь, ответственность, любовь к Родине и семье, как и 80 лет назад, объединяют наших сегодняшних защитников — участников СВО. Мы верим и знаем — Победа будет за нами! Да здравствует Россия!».

подытожил Аксенов

Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя ветеранов и жителей Севастополя с Днем Победы и 80-й годовщиной освобождения города, отметил, что «севастопольцы — достойные наследники патриотических традиций предков — самоотверженно сражаются в рядах участников специальной военной операции, отстаивают суверенитет и свободу Родины, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России».