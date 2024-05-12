В Госдуме поддержали кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта

«Присутствую на комитете по транспорту, члены которого единогласно поддержали кандидатуры Савельева на должность вице-премьера и Старовойта на должность министра транспорта. Отмечено, что опыт Старовойта управлением Курской области будет полезным в работе, в том числе понимания того, что происходит “на земле”. Савельев показал свою эффективность, поэтому получил должность вице-премьера. Показатель эффективности, это первый министр транспорта, который стал после — вице-премьером!», — сказал Хамзаев.