«Присутствую на комитете по транспорту, члены которого единогласно поддержали кандидатуры Савельева на должность вице-премьера и Старовойта на должность министра транспорта. Отмечено, что опыт Старовойта управлением Курской области будет полезным в работе, в том числе понимания того, что происходит “на земле”. Савельев показал свою эффективность, поэтому получил должность вице-премьера. Показатель эффективности, это первый министр транспорта, который стал после — вице-премьером!», — сказал Хамзаев.
В Госдуме поддержали кандидатуру Старовойта на пост министра транспорта
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту единогласно поддержал кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ и кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера по транспорту, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, который присутствует на заседании комитета.