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В Сербии почтили память казахстанских солдат

Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов принял участие в церемонии возложения венков в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает DKNews.kz.

Источник: МИД РК

Церемония прошла при участии военного оркестра и почётного караула Вооружённых сил Сербии.

В мероприятии приняли участие члены правительства Сербии, дипломатический корпус, общественные деятели и представители СМИ. Церемония прошла на территории мемориального комплекса «Освободители Белграда», посвященный советским и югославским солдатам.

Согласно последним данным, в боях за освобождение Белграда от немецко-фашистских захватчиков в октябре 1944 года погибло или без вести пропали около 200 казахстанских воинов. Работа по поиску архивных данных наших героев продолжается.