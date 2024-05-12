В Сербии почтили память казахстанских солдат

Церемония прошла при участии военного оркестра и почётного караула Вооружённых сил Сербии.
В мероприятии приняли участие члены правительства Сербии, дипломатический корпус, общественные деятели и представители СМИ. Церемония прошла на территории мемориального комплекса «Освободители Белграда», посвященный советским и югославским солдатам.
Согласно последним данным, в боях за освобождение Белграда от немецко-фашистских захватчиков в октябре 1944 года погибло или без вести пропали около 200 казахстанских воинов. Работа по поиску архивных данных наших героев продолжается.