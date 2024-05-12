Комитеты ГД поддержали кандидатуры на посты вице-премьеров и министров

«Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. Сейчас все заседания закончились. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», — сказал он.
Так, в ходе заседания комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержал кандидатуры Виталия Савельева на пост вице-премьера и Романа Старовойта на должность главы Министерства транспорта.
Член профильного комитета Олег Гарин напомнил, что Савельев руководил Минтрансом, до этого был главой «Аэрофлота», знает отрасль и обладает опытом. Старовойт возглавлял Курскую область, а в 2012—2018 годах руководил Росавтодором.
Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал кандидатуру Максута Шадаева на пост главы Минцифры, а комитет по охране здоровья поддержал кандидатуру Михаила Мурашко на пост главы Минздрава.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил 12 мая, что возглавляемый им комитет поддержал кандидатуру Антона Котякова на пост главы Минтруда РФ.
Также комитет ГД поддержал кандидатуры Александра Новака на пост вице-премьера, Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ, Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта.
Кроме того, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал кандидатуру Татьяны Голиковой на должность вице-премьера.
11 мая в Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров.
Перед этим, 10 мая, в Госдуме состоялось заседание по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За него проголосовали 375 депутатов, против — никто. Воздержались 57 человек. Позднее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.