Комитеты ГД поддержали кандидатуры на посты вице-премьеров и министров

Перед этим, 10 мая, в Госдуме состоялось заседание по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За него проголосовали 375 депутатов, против — никто. Воздержались 57 человек. Позднее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост главы правительства.