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«Русские прямо над нами». Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО

МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Оборона ВСУ в зоне специальной операции обваливается из-за мощных ударов российских БПЛА, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Источник: Reuters

«Когда над твоей головой летает рой российских дронов, который наносит мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем», — сказал эксперт.

По его словам, фортификационные работы проведены Украиной не везде, поэтому отступать иногда приходится на не оборудованную укреплениями местность.

«Фронт не резиновый и может прорваться, это достаточно критично», — резюмировал отставной генерал.

Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в Минобороны.