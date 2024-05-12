«Русские прямо над нами». Генерал ВСУ рассказал, что случилось в зоне СВО

«Когда над твоей головой летает рой российских дронов, который наносит мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем», — сказал эксперт.
По его словам, фортификационные работы проведены Украиной не везде, поэтому отступать иногда приходится на не оборудованную укреплениями местность.
«Фронт не резиновый и может прорваться, это достаточно критично», — резюмировал отставной генерал.
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в Минобороны.