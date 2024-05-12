Шаповалов: Молдова давно перестала придерживаться нейтралитета

Бюджет Минобороны вырос в два раза, нам дают кредиты и заставляют тратить деньги на покупку ненужного вооружения. Это вызывает очень много вопросов. Пока власти покупают оружие и проводят учения с НАТО, граждане уезжают из Молдовы, в стране нет рабочих мест и постоянно растут цены, заявил в комментарии для Sputnik Молдова политолог Борис Шаповалов.
«Нас готовят к какой-то войне, которая не нужна ни одному гражданину Молдовы. Мы всегда были мирным народом, мирной нацией, и я надеюсь, что такими останемся навсегда. Учения просто так не проводятся. Я говорю это как бывший военный, который носил в свое время офицерские погоны».
По словам эксперта, многочисленные учения, перевооружение армии и улучшение боевой подготовки личного состава не проводятся без причины. Это кому-то нужно, считает Шаповалов.
Напомним, в мае молдавские военные участвуют в учениях Wind Spring −2024 в Румынии. Маневры проходят с 8 по 24 мая в Национальном объединенном учебном центре в Чинку, участники «совершенствуют тактические и оперативные навыки, повышают оперативную совместимость», сообщили в Минобороны.
На конец мая в республике запланированы очередные учения резервистов. Предыдущие учения прошли в марте этого года на военной тренировочной базе Национальной армии. Следующие намечены на июнь.