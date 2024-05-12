Шаповалов: Молдова давно перестала придерживаться нейтралитета

«Нас готовят к какой-то войне, которая не нужна ни одному гражданину Молдовы. Мы всегда были мирным народом, мирной нацией, и я надеюсь, что такими останемся навсегда. Учения просто так не проводятся. Я говорю это как бывший военный, который носил в свое время офицерские погоны».