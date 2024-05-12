Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода

Всего, как сообщало Минобороны в течение 12 мая, над Белгородом было сбито шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Кроме того, над территорией области уничтожили несколько беспилотников.