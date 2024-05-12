Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Василия Ковальчука

«Свою жизнь он посвятил Большому театру Беларуси, на сцене которого создал много оригинальных и неповторимых образов. Его творческий путь является для молодого поколения артистов примером самоотверженного служения искусству и преданности любимому делу. Светлая память о Василии Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.