«Свою жизнь он посвятил Большому театру Беларуси, на сцене которого создал много оригинальных и неповторимых образов. Его творческий путь является для молодого поколения артистов примером самоотверженного служения искусству и преданности любимому делу. Светлая память о Василии Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Василия Ковальчука
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста Беларуси Василия Ковальчука в связи с его смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.