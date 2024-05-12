Блинкен сообщил об усилиях США по ускорению военных поставок Украине

По его словам, многомесячная задержка с одобрением дополнительного финансирования для Украины и поставками ей вооружений «привела к издержкам». Также Блинкен напомнил, что США на этой неделе выделили на военную помощь киевскому режиму около $400 млн.
«Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы ускорить эту помощь. Европейцы делают то же самое», — добавил американский госсекретарь.
«Мы предоставляем системы для этого, но это трудный момент. Мы никуда не денемся, как и более 50 стран, которые поддерживают Украину», — добавил Блинкен.
Ранее, 10 мая, американский лидер Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на $400 млн. В нее входят в том числе ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, переносные комплексы ПЗРК Stinger, боевые машины пехоты Bradley и другая техника и боеприпасы. В тот же день New York Post сообщила, что причиной отправки Киеву военной помощи на $400 млн стал страх продвижения российской армии.
До этого, 24 апреля, Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. Вашингтон сразу решил начать военные поставки Киеву. Согласно законопроекту, США должны выделить киевскому режиму военную помощь на сумму почти $61 млрд.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.