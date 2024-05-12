Блинкен сообщил об усилиях США по ускорению военных поставок Украине

Ранее, 10 мая, американский лидер Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на $400 млн. В нее входят в том числе ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, переносные комплексы ПЗРК Stinger, боевые машины пехоты Bradley и другая техника и боеприпасы. В тот же день New York Post сообщила, что причиной отправки Киеву военной помощи на $400 млн стал страх продвижения российской армии.