Зеленский признал продвижение российских войск на харьковском направлении

«Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий», — заявил он.
По словам Зеленского, не менее острая ситуация сложилась на донецком направлении, наиболее сложная обстановка на покровском направлении. «Также жесткие Лиманское, Времевское направления, Краматорское, Купянское», — сообщил он.
Ранее как тяжелую охарактеризовал ситуацию в Харьковской области и главком ВСУ Александр Сырский. Также он заявил о «горячих боях» на купянском, покровском, северском и лиманском направлениях.
Зеленский 10 мая заявил о российском наступлении в Харьковской области. В приграничных районах региона на этом фоне началась эвакуация.
11 и 12 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль в Харьковской области девяти населенных пунктов у границ с Белгородской: Плетеневки, Борисовки, Огурцово, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца и Олейниково. Ранее в мае были взяты под контроль Котляровка и Кисловка.