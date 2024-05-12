Зеленский признал продвижение российских войск на харьковском направлении

11 и 12 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль в Харьковской области девяти населенных пунктов у границ с Белгородской: Плетеневки, Борисовки, Огурцово, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца и Олейниково. Ранее в мае были взяты под контроль Котляровка и Кисловка.