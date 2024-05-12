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Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

Источник: РИА "Новости"

«В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: … на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в сообщении.

Путин Владимир
Совет Федерации