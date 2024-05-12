«В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: … на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в сообщении.
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.