Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

«В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: … на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович», — говорится в сообщении.