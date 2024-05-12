Что известно об Андрее Белоусове

С 21 января 2020 года занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ Мишустина. С 30 апреля по 19 мая 2020 года исполнял обязанности главы правительства. В первом правительстве Мишустина в сферу полномочий Андрея Белоусова входила разработка основных направлений социально-экономического развития страны, координация работ по достижению национальных целей развития РФ и реализации нацпроектов, вопросы единой финансовой, кредитной и денежной политики, регулирования финансовых рынков. Он курировал деятельность институтов развития, реализацию инвестиционных проектов, госрегулирование в сфере интеллектуальной собственности, внешнеэкономической деятельности, таможенное и тарифное регулирование, участие России в ВТО. Отвечал за госполитику в сферах деятельности естественных монополий, государственную статистику, транспорт, противодействие санкциям и другие. С 2022 года курировал также развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления, транспортной техники нового поколения. Координировал развитие перспективных космических систем и сервисов.