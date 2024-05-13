Жена Вучича встретила в Сербии Елену Зеленскую

Зеленская и Вучич посетили достопримечательности столицы Сербии — парк Калемегдан в центре города и расположенную в нем белградскую крепость. Также они побывали в городской библиотеке, где Зеленской показали первую книгу, напечатаную в Белграде, «Евангелие», и «украинскую полку» с книгами на этом языке, созданную под патронажем супруги украинского лидера. Женам глав государств вручили читательские билеты и монографии в честь 90-летия библиотеки.