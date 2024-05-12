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Песков объяснил задачи Сергея Шойгу на новой должности

Новый секретарь Совбеза Сергей Шойгу также будет заместителем президента в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2023

«Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — сказал господин Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что ФСВТС была выведена из подчинения Министерства обороны и сообщил, что новую структуру возглавит Шойгу. «Собственно, Сергей Шойгу продолжит работать в этой области, которую он хорошо знает, прекрасно знает изнутри, вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы», — подытожил Дмитрий Песков.

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