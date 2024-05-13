Владимир Путин представил силовой блок правительства

Должность секретаря Совбеза в связи с президентским указом займет Сергей Шойгу. Он сменит на этом посту Николая Патрушева. Согласно другому президентскому указу, Николай Патрушев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. По словам Дмитрия Пескова, через несколько дней правительство сообщит, какую должность займет господин Патрушев.