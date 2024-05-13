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Владимир Путин представил силовой блок правительства

Президент России Владимир Путин направил в Совет федерации кандидатуры на должности руководителей федеральных министерств и ведомств. Он также подписал указ о назначении на пост секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, занимавшего с 2012 года должность главы Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Новым министром обороны предложен бывший первый зампред правительства Андрей Белоусов. Также президент предложил назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука. Остальные главы ведомств сохранили свои посты.

Согласно сообщению пресс-службы Совфеда, Владимир Путин предложил переназначить:

  • Владимира Колокольцева на должность главы МВД;
  • Александра Куренкова на должность главы МЧС;
  • Сергея Лаврова на должность главы МИД;
  • Константина Чуйченко на должность главы Минюста;
  • Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки (СВР);
  • Александра Бортникова на должность директора ФСБ;Виктора Золотова на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии;
  • Дмитрия Кочнева на должность директора ФСО;
  • Александра Линца на должность начальника Главного управления специальных программ президента.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков также сообщил, что начальником Генерального штаба Вооруженных сил России останется генерал Валерий Герасимов.

Должность секретаря Совбеза в связи с президентским указом займет Сергей Шойгу. Он сменит на этом посту Николая Патрушева. Согласно другому президентскому указу, Николай Патрушев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. По словам Дмитрия Пескова, через несколько дней правительство сообщит, какую должность займет господин Патрушев.

В сообщении Совета федерации говорится, что сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая, а также на заседании Совфеда 14 мая.

Путин Владимир