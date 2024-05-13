Владимир Путин представил силовой блок правительства

Новым министром обороны предложен бывший первый зампред правительства Андрей Белоусов. Также президент предложил назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука. Остальные главы ведомств сохранили свои посты.
Согласно сообщению пресс-службы Совфеда, Владимир Путин предложил переназначить:
- Владимира Колокольцева на должность главы МВД;
- Александра Куренкова на должность главы МЧС;
- Сергея Лаврова на должность главы МИД;
- Константина Чуйченко на должность главы Минюста;
- Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки (СВР);
- Александра Бортникова на должность директора ФСБ;Виктора Золотова на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии;
- Дмитрия Кочнева на должность директора ФСО;
- Александра Линца на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков также сообщил, что начальником Генерального штаба Вооруженных сил России останется генерал Валерий Герасимов.
Должность секретаря Совбеза в связи с президентским указом займет Сергей Шойгу. Он сменит на этом посту Николая Патрушева. Согласно другому президентскому указу, Николай Патрушев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. По словам Дмитрия Пескова, через несколько дней правительство сообщит, какую должность займет господин Патрушев.
В сообщении Совета федерации говорится, что сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая, а также на заседании Совфеда 14 мая.